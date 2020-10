Un rat mystique perturbe les cours dans une école

Situation mystérieuse ce mardi 20 Octobre 2020 à Logozohè dans la commune de Savalou. L’entrée des salles de classes est bloquée à l’Ecole Primaire Publique de Klougo. Un rat en vie et portant des aiguilles dans le corps se déplace devant les classes. La présence du rat a provoqué la panique chez les apprenants et leurs parents. Une situation qui empêche le déroulement des cours.

Les rivalités entre les communautés Idaatcha et Mahi serait à l’origine de la présence du rat mystique à l’Epp Kouglo. Selon Sylvain Damassoh, Chef de l’arrondissement de Logozohè, les deux communautés ne s’entendent pas sur un projet de développement en cours à l’Epp Klougo.

M. M.

21 octobre 2020 par