Un projet pour la construction de 35 centres de Guichets uniques de Protection sociale

En Conseil des ministres, ce mercredi 17 juillet 2024, le gouvernement béninois a marqué son accord en vue de la contractualisation avec un cabinet chargé d’assurer la mission de maîtrise d’œuvre complète dans le cadre du projet de construction de centres intégrés économique, social et numérique.

Le gouvernement béninois a prévu la mise en œuvre du Programme de filets de protection sociale productifs. Ce programme a pour objectif « de réhabiliter les infrastructures existantes en vue de les conformer aux normes, dans leur mission de délivrance des services et prestations sociales ». Selon le Conseil des ministres « il intègre la construction de nouvelles infrastructures afin d’accroître leur nombre pour faciliter l’accès des populations aux services sociaux de base ».

« Le Programme envisage également la modernisation de l’environnement de prise en charge des vulnérabilités par la transformation des centres de promotion sociale en guichets uniques de protection sociale », informe le Conseil des ministres. L’objectif aussi est de « soutenir la capacité de production et d’autonomisation des ménages pauvres extrêmes de même que ceux victimes de chocs divers aux fins de leur relèvement économique à travers l’appui et l’accompagnement financier progressif pour le développement d’activités génératrices de revenus ».

« Une analyse plus englobante permet d’envisager la mutualisation des services sociaux et les services postaux créant ainsi les centres intégrés économique, social et numérique. Ces centres offriront dans un même environnement des services et des prestations aux populations tout en développant un microcosme convivial pour combler certains besoins non satisfaits », informe la même source.

La première phase prend en compte la construction de 35 centres composés de Guichets uniques de Protection sociale (GUPS) et des agences de la Poste du Bénin, dans 26 communes réparties dans les 12 départements. Un accord sera signé avec un cabinet chargé d’en assurer la maîtrise d’œuvre complète.

17 juillet 2024