Un procureur agressé par des malfrats

Un procureur de la République a été agressé en compagnie d’un de ses proches par des malfrats dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 juillet 2022 dans le département du Zou.

A bord de son véhicule avec un proche sur l’axe routier carrefour Dako-Carrefour Lapin, un procureur a été pris en filature par des malfrats.

Le procureur a fait habilement appel au commissaire de Hounli à la vue des malfrats qui étaient à bord d’un minibus.

Les bandits ont réussi à immobiliser le véhicule du procureur non loin du Ceg2 Abomey avant l’arrivée des policiers.

Le procureur et son proche ont été retrouvés inconscients sur les lieux. Ils ont été agressés par les malfrats.

Selon Radio Trait d’union (RTU), les agresseurs s’exprimaient en anglais et en langue locale adja.

Le procureur et son compagnon ont été évacués à l’hôpital.

Une enquête est ouverte.

M. M.

10 juillet 2022 par