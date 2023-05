Un présumé voleur de lampadaires arrêté

Un homme a été surpris en flagrant délit de vol de lampadaires solaires au petit matin du jeudi 25 mai 2023 sur un chantier au quartier Zongo, dans la ville de Parakou.

Un présumé voleur de lampadaires solaires a été arrêté le jeudi 25 mai 2023 aux environs de 03 heures du matin au quartier Zongo à Parakou. Il s’agit d’après les témoins, d’un ancien ouvrier employé sur un chantier. Il y est retourné ce jour voler deux lampadaires. Il avait pris un lampadaire, et tentait de détacher le second quand l’un des deux lampadaires est tombé. Le bruit réveille les autres ouvriers qui dormaient.

Le présumé voleur a été très vite appréhendé et roué de coups avant d’être confié à la police.

Il sera bientôt présenté au procureur de la République pour répondre de ses actes.

F. A. A.

28 mai 2023 par ,