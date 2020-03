Un présumé braqueur neutralisé à Gbégamey

Les éléments de la Police républicaine ont abattu ce lundi 02 mars 2020, un présumé braqueur au quartier Gbégamey. Selon Frissons Radio, le malfrat surnommé ‘’Passi’’ est auteur de plusieurs vols à main armée à Godomey, Womey.

Identifié, le présumé braqueur habillé en tenue Zémidjan n’a pas voulu se rendre. Il y a eu des échanges de tirs pendant une trentaine de minutes. Le malfrat a été abattu.

Deux civils, un vendeur d’eau et une autre personne ont été touchés au bras et au niveau du thorax dans cette opération menée conjointement par la Police républicaine de Godomey et de Vodjé.

Les blessés ont été évacués d’urgence au CNHU et à l’hôpital de police.

Le corps de la victime a été déposé à la morgue.

Akpédjé AYOSSO

