Un policier poursuivi à la CRIET pour une affaire de drogue

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), a ouvert jeudi 23 mai 2024, le procès d’un fonctionnaire de police, poursuivis pour « abus de fonction » dans une affaire de drogue. Le dossier implique également une nigériane, poursuivie pour sa part pour « trafic international de drogue à haut risque.

Un fonctionnaire de police derrière les barreaux pour une affaire de trafic de drogue. L’homme en uniforme selon l’accusation, aurait fait preuve de légèreté au niveau du contrôle des passagers à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Une défaillance aurait été relevée à son niveau lors de contrôle de bagages contenant des substances psychotropes, qui se sont retrouvés dans la soute d’avion.

Les bagages en cause appartiendraient à une femme de nationalité nigériane. Cette dernière porterait une double identité. Suite à une alerte, le pot aux roses a été découvert et les mises en causes interpellés, et placés en détention en avril 2024.

Au procès ce jeudi 23mai, le policier poursuivi pour « abus de fonction », n’a pas reconnu les faits.

La nigériane, poursuivie pour sa part des faits de « trafic international de drogue à haut risque » a également rejeté les accusations portées sur sa personne. Après les débats, le procès est renvoyé au 27 juin prochain.

F. A. A.

24 mai 2024 par ,