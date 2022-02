Un père et son fils jugés le 15 mars prochain

Présentés au procureur du tribunal de Cotonou, jeudi 17 février 2022, un jeune homme et son père ont été déposés en prison pour incitation de mineure à la débauche.

Une mineure de 17 ans recherchée depuis décembre 2021 a été retrouvée ce mois de Février 2022 auprès d’un jeune homme au quartier Agla (Cotonou). La fille mineure a été retrouvée enceinte. La mère de la fille porte plainte contre le jeune homme qui a hébergé sa fille. Le jeune homme et son père ont été interpellés et présentés au procureur près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Les deux prévenus ont été déposés en prison pour incitation de mineure à la débauche en attendant leur procès fixé au 15 mars 2022.

