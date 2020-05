Un patient déclaré guéri au Covid-19 témoigne

Testé positif au Covid-19, le nommé Fabrice Megnizoun a bénéficié d’une prise en charge comme d’autres sujets porteurs du virus. Des jours après le succès de son traitement, il a rendu un témoignage sur sa page Facebook ce vendredi 08 mai 2020 à visage découvert.

Fabrice Megnizoun se dit heureux d’être parmi les 62 cas guéris du Covid-19 à la date du jeudi 7 mai 2020. Déclaré positif, il y a un peu plus de 16 jours, il a bénéficié d’une prise en charge adéquate.

Premièrement confie-t-il, « le Coronavirus est une maladie que vous pouvez contracter au contact de n’importe qui et souvent des personnes insoupçonnées ». Selon lui, « il n’y a donc plus de crédit de bonne foi à quelqu’un sur la simple base de sa parole ou de sa santé apparente pour baisser son niveau de vigilance ».

Fabrice Megnizoun évoque ensuite le respect des mesures barrières. « C’est là que commencent les bonnes nouvelles, l’efficacité des gestes barrières contre le Covid-19 n’est pas un mythe », a-t-il écrit.

A l’en croire, aucun des gens de son entourage, professionnel et familial, n’a été contaminé. « L’association lavage des mains, masque et distanciation sociale est et reste la seule manière de se protéger et protéger les autres », soutient-il.

Il rassure les internautes de la qualité du dispositif de prise des malades du Covid-19 au Bénin. « Dans mon cas, grâce au protocole Hydroxychloroquine + Azythromycine + Zinc, j’étais déjà négatif au 11ème jour de ma thérapie, sans avoir développé aucun symptôme grave ni signe handicapant. Loin d’être une incitation à l’auto médication, ceci est plutôt une exhortation à la confiance au corps médical ; déclaré à temps et traité convenablement on s’en rétablit facilement », a, t-il affirmé.

Pour Fabrice Megnizoun, nous sommes appelés à vivre avec, « nous en prémunir et nous soigner ; un mal dont on a les armes, on l’affronte et on le vainc ». « Il doit cesser d’être objet de psychose et de stigmatisation », soutient-il.

Le sujet désormais sain a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement pour la qualité du dispositif de prise en charge ; au corps médical pour leur sacrifice et leur bienveillance, à sa famille, à ses proches et à Dieu.

« Contre le Covid-19, un état d’esprit optimiste est un atout précieux et une bonne hygiène de vie est un trésor inestimable. Si vous êtes en bonne santé, vous le resterez ; prenez soin de vous », conseille-t-il.

A.A.A

8 mai 2020 par