Un ouvrage sur les Droits de la santé sexuelle et reproductive vient de paraître

Un ouvrage sur les "Droits de santé sexuelle et reproductive en Afrique subsaharienne" est publié aux Éditions L’harmattan.

Sous la direction du maître de conférences de sociologie-anthropologie de la santé, Alphonse Mingnimon Affo, un ouvrage portant sur les Droits de santé sexuelle et reproductive en Afrique subsaharienne vient de paraître.

Préfacé par Félicien Avlessi, le livre jette un "regard critique sur les approches développées en matière de pratique des DSSR en Afrique subsaharienne d’une part et celles particulières des adolescents et jeunes des deux sexes d’autre part pour tenter de les recentrer afin de renforcer les politiques publiques en vigueur". L’ouvrage porte aussi un "regard analytique sur les savoirs endogènes en matière de DSSR à l’épreuve de la globalisation des savoirs".

Les sujets liés aux Droits de santé sexuelle et reproductive (DSSR) en Afrique subsaharienne sont d’actualité depuis la tenue au Caire (Égypte) de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) en 1994.

Les DSSR reconnaissent l’importance de la jouissance sexuelle pour chaque individu, en toute liberté, à tout âge et avec une conscience pleine et entière de sa vie sexuelle et reproductive.

Les engagements pris par les États lors de la CIPD ont été actualisés et renouvelés à Nairobi (Kenya) en 2019. Un accent particulier a été mis sur la jeunesse, le genre et l’inclusion sociale.

Qui est Alphonse Mingnimon Affo ?

Alphonse Mingnimon Affo est maître de conférences de sociologie-anthropologie de la santé. Il est enseignant-chercheur au Centre de formation et de recherche en matière de population (CEFORP) de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). Ses travaux portent sur la vulnérabilité des enfants, des jeunes et des femmes notamment en matière de santé sexuelle et de la reproduction.

