La plage de Fidjrossè fin pavé à Cotonou est interdite d’accès au public ce dimanche. Et pour cause, un navire en panne a échoué sur la côte.

C’est un navire « SPSL UDEME » immobilisé penché vers la mer qui attire, depuis ce matin de dimanche 30 juin, des curieux et des badauds sur la plage fin pavé de Fidjrossè à Cotonou. Le navire qui a échoué sur les côtes du Littoral transportait des hydrocarbures (gasoil), selon Bip radio. Il traversait les eaux du Bénin en direction du Nigéria.

L’accident s’est produit dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 juin 2024, entre 2h et 4h du matin à cause d’une panne mécanique, selon les informations.

Des équipes techniques de secours sont mobilisées pour porter assistance au navire et à son équipage mais aussi pour éviter une éventuelle pollution de l’environnement par les hydrocarbures. Tous les neuf membres de l’équipage ont été secourus sains et saufs.

La police républicaine a déployé des agents sur les lieux pour sécuriser le périmètre du sinistre.

Certaines sources indiquent que le navire sinistré serait un remorqueur.

