Un mort et un blessé dans un accident à Glazoué

Un bus de transport en commun a percuté un motocycliste, ce lundi 30 janvier 2023 à Egbessi, une localité de la commune de Glazoué. Le bilan fait un mort et un blessé grave.

Accident mortel ce lundi 30 janvier à Glazoué. Un bus en provenance de Cotonou pour Parakou a percuté un motocycliste. Le bilan selon les informations fait un mort et un blessé grave. La police s’est dépêchée sur le lieu du drame pour les constats d’usage.

Le bus auteur de l’accident selon les témoins, aurait continué son chemin. Une enquête est ouverte.

Plusieurs accidents mortels ont été enregistrés le weekend et ce début de semaine. Face au drame de Dassa qui a enregistré plusieurs dégâts et des pertes en vie humaines, le gouvernement a pris des mesures appropriées pour la prise en charge des blessés.

30 janvier 2023