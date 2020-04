Un million de personnes seront protégées grâce au soutien des États-Unis

À partir du 13 avril, la PID sera appliquée à plus de 300 000 bâtiments dans les sept communes cibles de Djougou, Copargo, Ouaké, Kandi, Gogounou, Ségbana et Kouandé, et protégera 85 000 ménages contre la maladie. En prélude à cette campagne de PID, le Gouvernement des États-Unis a soutenu la formation de plus de 2500 agents saisonniers quant à la manutention et l’application sûres des insecticides.

« La bonne santé est essentielle pour réaliser l’objectif du développement durable. C’est pourquoi l’USAID et le PMI continuent de soutenir le gouvernement du Bénin dans ses efforts pour améliorer les services de santé et renforcer le système de santé, y compris la prévention et le traitement du paludisme. Nous sommes fiers de notre partenariat avec le Bénin pour faire progresser la santé et le bien-être partout dans le pays », a déclaré M. Carl Anderson, Représentant Résident de l’USAID au Bénin.

Le paludisme reste la première cause de morbidité et de mortalité au Bénin. Le PMI et l’USAID soutiennent l’utilisation d’insecticides pour prévenir le paludisme parmi les communautés les plus vulnérables, en appui à la vision du gouvernement béninois d’éliminer le paludisme d’ici 2030.

Le PMI soutient la lutte contre le paludisme au Bénin depuis 2008 et dépense en réalité environ 9,5 milliards de FCFA par an. Outre l’appui à la mise en œuvre des activités relatives à la PID, le PMI soutient la prévention et le traitement du paludisme à travers la distribution des moustiquaires imprégnées d’insecticide, la chimio prévention du paludisme saisonnier et la fourniture de médicaments antipaludéens. Les États-Unis soutiennent également le gouvernement du Bénin dans ses efforts pour apporter des améliorations durables au système de santé, et ce en renforçant les services de santé communautaire et en améliorant les chaînes d’approvisionnement des produits médicaux.

17 avril 2020 par