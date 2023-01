Un jeune jugé pour avoir soutiré 26 millions FCFA à sa fiancée

Un jeune de 25 ans a été présenté, lundi 23 janvier 2023, à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) pour “escroquerie par le biais d’un système électronique”.

En relation avec une jeune musulmane qui l’aime éperdument, un jeune de 25 ans a fait croire à sa dulcinée qu’il avait des opportunités d’investissements.

La jeune femme a remis plusieurs millions à son bien-aimé pour qu’il puisse saisir ces opportunités.

Le jeune homme a en réalité escroqué la jeune femme.

Poursuivi pour « escroquerie par le biais d’un système électronique », le jeune a été présenté, lundi 23 janvier 2023, à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet).

Plus de 26 millions de FCFA auraient été remis au jeune homme, selon la déposition de la jeune femme.

Un montant que le jeune ne reconnaît pas. Il dit n’avoir reçu que six (6) millions de francs CFA.

La jeune fille fond en larmes devant les juges de la Criet à la suite de ce démenti de son bien-aimé.

Le Ministère public a requis sept (7) ans de prison ferme contre le jeune.

La Cour a renvoyé le dossier au lundi 27 février 2023.

M. M.

24 janvier 2023 par