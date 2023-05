Un jeune homme condamné à 12 mois de prison pour vol de mouton

Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a condamné vendredi 19 mai 2023, un jeune homme à une peine de 12 mois de prison dont 04 mois ferme. Le mis en cause, un vulcanisateur de profession, est reconnu coupable de vol de mouton.

En avril dernier, un jeune vulcanisateur se sert du maïs pour entrainer dans sa chambre, le mouton de sa colocataire à Gbétagbo, un quartier situé dans l’arrondissement d’Akassato, commune d’Abomey-Calavi. Une fois l’animal dans son local, il ferme la porte. Mais la propriétaire de mouton sera alertée par les bêlements de l’animal. Soutenue par le propriétaire de la maison, elle se ponte devant la chambre du vulcanisateur, et lui intime l’ordre d’ouvrir sa porte. Le jeune vulcanisateur leur oppose un refus. Le propriétaire de la maison, et la propriétaire du mouton défoncent alors la porte et récupèrent l’animal, et confie ensuite le vulcanisateur voleur à la police.

Devant le tribunal vendredi 19 mai dernier, l’accusé a reconnu les faits. Il a imploré la clémence de la Cour pour lui accorder une seconde chance d’arrêter de voler.

Le ministère public dans ses réquisitions demande à la Cour de condamner le vulcanisateur voleur de mouton à une peine de 12 mois de prison dont 04 mois fermes. Le juge dans son délibéré suit les réquisitions du ministère public, et condamne le prévenu à 12 mois de prison dont 04 mois ferme. Il devra également payer une amende de 20.000 francs CFA.

