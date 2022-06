Un individu et un élu local jugés le 27 juillet prochain

Le procès des auteurs présumés de l’information annonçant l’entrée à Cotonou de groupes terroristes a été renvoyé au 27 juillet 2022 à la suite de leur présentation, mercredi 22 juin dernier, au Procureur près le Tribunal de Première Instance (TPI) de Cotonou.

Identifiés comme les auteurs de l’audio abondamment relayé dans les réseaux sociaux et qui sème la peur au sein de la population, un individu et un élu local du département du Plateau étaient face au Procureur près le Tribunal de Première Instance (TPI) de première classe de Cotonou mercredi 22 juin 2022.

L’un des prévenus a indiqué dans ses dépositions qu’il a partagé l’audio dans un groupe Whatsapp pour appeler les populations à la vigilance. L’audio annonce l’entrée de djihadistes et invite par conséquent, les Béninois à limiter leurs travaux quotidiens de 18h à 06h du matin. La police républicaine avait démenti la présence de djihadistes au Bénin et ouvert une enquête.

Selon Frissons radio, le procès de l’élu local du département du Plateau et de l’individu, identifiés tous deux comme étant à l’origine de la rumeur, a été renvoyé au 27 juillet prochain.

