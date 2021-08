Un individu arrêté pour vol, séquestration et viol

Un voleur de porte-monnaie contenant des bijoux et de l’argent a été appréhendé, samedi 28 août 2021, à Djougou alors qu’il tentait de vendre les bijoux. D’autres objets et une fillette séquestrée ont été incidemment découverts lors de la perquisition du domicile du présumé voleur.

Un porte-monnaie contenant des bijoux et des numéraires a été volé, jeudi 26 août 2021, au marché Somba-Yobou de Djougou.

La victime alerte la police, samedi 28 août 2021, du bradage imminent de ses bijoux.

La perquisition effectuée au domicile du mis en cause a permis de retrouver les bijoux volés, et de saisir des téléphones portables, du chanvre indien et d’autres objets.

Par ailleurs, les numéraires volés seraient gardés par l’un de ses complices en cavale.

Il a été également découvert dans cette maison, une fillette de quatorze (14) séquestrée depuis trois (03) semaines et qui aurait été violé.

L’individu a été arrêté pour vol, séquestration et viol.

Une enquête complémentaire a été ouverte.

M. M.

31 août 2021 par