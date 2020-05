Un individu arrêté pour usurpation d’identité de Valentin Agon

Un homme séjourne en prison pour usurpation d’identité de l’inventeur de l’Apivrine Dr Valentin Agon. Il a été arrêté par la police à Zakpo, dans la commune de Bohicon

Selon les informations, l’individu a été arrêté alors qu’il se préparait à vendre un faux produit Apivrine à un ressortissant nigérian pour un montant de 6 millions FCFA.

Dr Valentin Agon a notifié dans un communiqué rendu public dans la matinée de ce jeudi 30 avril, que des bandits usurpent son identité pour tromper et escroquer la population. « Ils créent des pages, des comptes sur des réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp et autres avec ma photo pour tromper et escroquer la population. Jamais moi Valentin Agon ne vous demanderai de l’argent ! », a-t-il indiqué.

« La police béninoise est déjà saisie à cet effet et plusieurs de ces escrocs et cybercriminels sont déjà arrêtés. Tout auteur de ces actions criminelles et cybercriminelles sera puni. », a-t-il affirmé.

Le chercheur a aussi dénoncé le sabotage de son produit. « Il nous a été donné de constater que des individus mal intentionnés, de véritables cybercriminels écrivent des mensonges, de véritables papiers hygiéniques, des articles chiffons polluant les réseaux sociaux en déclarant que Apivirine est rejeté. Tout cela dans le but de dénigrer et le produit et son promoteur Dr Valentin Agon », déplore-t-il.

Mis au point au Bénin par Valentin Agon, l’Apivirine est un antiviral et antirétroviral. Le chercheur a déclaré que son médicament a été testé sur des malades de Covid-19 au Burkina-Faso avec un résultat satisfaisant. Un essai clinique devrait avoir lieu au Burkina et au Bénin afin d’évaluer l’efficacité du produit dans le traitement de la maladie. Depuis quelques jours, certains individus par des écrits ont prétendu que Apivirine est rejeté par les autorités sanitaires.

1er mai 2020 par