Un homme retrouvé mort courbé sur sa moto

Un éleveur a été retrouvé mort courbé sur sa moto au pied d’un arbre à Nassiconzi, une localité de la commune de Kalalé. La découverte macabre a été faite en fin de semaine écoulée.



Le corps sans vie d’un homme retrouvé à Kalalé vendredi 29 avril dernier. Il s’agit selon une source locale, d’un bouvier. Il a quitté le camp peulh de Sopi (Kalalé) pour se rendre à moto dans un lieu de pâturage avec un sac de sel destiné à l’alimentation de ses animaux. Sa famille selon les informations se trouvait dans le camp. N’ayant plus de ses nouvelles, celle-ci se met à sa recherche. Le corps sans vie sera retrouvé courbé sur la moto au pied d’un arbre. Les causes et les circonstances du décès de l’éleveur ne sont pas encore élucidées.

F. A. A.

5 mai 2022 par ,