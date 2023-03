Un homme réclame 10 millions FCFA à son ex après un test de paternité négatif

Le mardi 21 mars 2023 au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, un homme a réclamé une somme de 10 millions de francs CFA à son ex amante. Celle-ci l’a désigné comme père de la grossesse qu’elle porte.

Flou autour de la paternité d’une grossesse. Désigné par son ex amante comme le père de l’enfant qu’elle porte, un homme demande un test d’ADN pour en être rassuré. Les résultats du test d’ADN confirment ses doutes. Il n’est pas l’auteur de la grossesse. Avec ce résultat, l’homme décide alors de saisir la justice.

Devant le tribunal de première instance de Cotonou mardi dernier, le plaignant qui s’est fait représenter au procès, a réclamé une somme de 10 millions de francs CFA de dommage à son ex amante. Ce montant d’après ses explications, représente les dépenses qu’il a effectuées depuis le début de la relation jusqu’à la rupture.

La femme soutient pour sa part devant la Cour que l’homme est bel et bien le géniteur de l’enfant, et demande une contre-expertise du test d’ADN.

L’homme selon l’information rapportée par diverses sources, vit en France. La relation avec l’ex amante aurait duré environ deux semaines, le temps d’un séjour à Cotonou.

