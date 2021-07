Un élu communal UP démissionne à Houéyogbé

Philippe Adjitonou, conseiller communal de Houéyogbé a quitté son poste.

Elu sur la liste du parti Union Progressiste (UP), Philippe Adjitonou a déposé, lundi 19 juillet 2021, sa lettre de démission du conseil communal de Houéyogbé. Le démissionnaire a évoqué des raisons de convenance personnelle.

Philippe Adjitonou a demandé au maire de Houéyogbé, Cyriaque Domingo de prendre acte de sa démission et d’en informer également le préfet du département du Mono.

Selon les informations, la démission du conseiller sera examinée lors de la session extraordinaire du mercredi 21 juillet 2021.

Philippe Adjitonou est membre du conseil communal depuis l’élection communale de mai 2020. Il a été élu sous la bannière du parti Union Progressiste (UP).

