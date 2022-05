Un élève arrêté pour vol à Dogbo

Un élève de la classe de 4è a été surpris, dimanche 29 mai 2022, fouillant les effets d’une dame dans sa chambre. Le cambrioleur présumé a avoué au commissariat être à son cinquième forfait.

Dame S. Fabienne a surpris un adolescent dans sa chambre dans la matinée du dimanche 29 mai 2022 à Achitou dans la commune de Dogbo (Couffo). Il s’agissait d’un élève en classe de 4è qui fouillait les effets de la dame.

Le jeune garçon a été arrêté et conduit au commissariat.

Lors de son interrogatoire, il avoue être à son cinquième cambriolage où cours desquels il a emporté de l’argent, du spaghetti et autres biens.

Selon les déclarations de dame S. Fabienne, le prévenu a volé également une somme de 400.000 FCFA. Mais l’élève avoue n’avoir dérobé que la 11.000 FCFA.

Le présumé voleur a été déposé en prison et sera présenté au procureur dans les prochains jours.

M. M.

30 mai 2022 par ,