Un douanier et deux ‘’klébés’’ jugés dans une fausse alerte à la drogue

Un douanier et deux informateurs de la douane communément appelés ‘’klébés’’ ont été jugés le mercredi 14 août 2024, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), dans un dossier relatif à une fausse alerte à la drogue à Porto-Novo. Le ministère public au cours de cette audience, a requis 03 ans de prison contre le douanier et un klébé, et 05 ans contre le second informateur.

En cause dans une fausse alerte à la drogue à Porto-Novo, un douanier et deux klébés ont été jugés à la CRIET le mercredi 14 août 2024. Selon les faits rapportés par Banouto, c’est un informateur de la douane qui a alerté le douanier sur un véhicule transportant des substances illicites en direction de Porto-Novo. Etant loin des indications données par l’information au moment des faits, l’agent de constatation a décidé de joindre un autre informateur le plus "capé" et maîtrisant le terrain dans le département de l’Ouémé et du Plateau. Ce qui, selon le site d’informations, a été fait et conduit à l’interception du véhicule à hauteur de Beaurivage à Porto-Novo, mais sans les produits psychotropes.

A l’audience du mercredi dernier, le ministère public dans ses réquisitions reproche au douanier de s’être laissé emballer par une fausse alerte. Il a demandé à la Cour de retenir le disciple de St Mathieu dans les liens de la prévention et de le condamner à 03 ans de prison assortis de sursis. Ce dernier avait bénéficié entre-temps, d’une liberté provisoire sous caution.

A l’encontre du premier "klébé", le substitut du procureur spécial a requis une condamnation ferme de 03 ans de prison pour « dénonciation calomnieuse ». Il lui est reproché d’avoir jeté du discrédit sur le propriétaire du véhicule. Le second information risque, quant à lui, de passer 05 ans derrière les barreaux. Le ministère public a demandé de le condamner pour « trafic d’influence » pour s’être fait passer pour un proche de l’ancien directeur général des douanes, Alain Hinkati. Les trois prévenus paieront chacun, une amende de 02 millions de francs CFA.

Après les plaidoiries des avocats de la défense, la Cour a renvoyé le dossier au 21 novembre 2024.

16 août 2024 par ,