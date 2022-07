Un dossier de braquage renvoyé à la CRIET

Le procès sur le braquage d’un véhicule de convoyage de fonds a été ouvert, lundi 18 juillet 2022, au Tribunal de Première Instance (TPI) de Cotonou. Mais le Tribunal s’est déclaré incompétent.

Quatre personnes dont trois agents de sécurité d’une société de convoyage de fonds étaient à la barre, lundi 18 juillet 2022, à la session criminelle du Tribunal de Première Instance de Cotonou

Les trois agents sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, abus de confiance aggravé, complicité d’abus de confiance aggravé et de vol ». Il est reproché au quatrième accusé de « recel de vol estimé à plus de 10 millions ».

Selon les faits qui remontent au 11 mai 2016, les agents de sécurité ont braqué un véhicule de convoyage en pleine mission de convoyage. L’arme à la main, l’un des agents a ordonné au chauffeur de stationner le véhicule à Gbegamey. Les agents ont ensuite arraché le coffre-fort et vidé tout l’argent, une somme d’un milliard deux cent soixante-quatorze millions cinq cent mille (1.274.500.000FCA) qu’ils ont rangé dans un véhicule noir.

Les trois argents ont procédé au partage du butin dans une maison à Cotonou et ont envoyé 10 millions à leur complice.

A l’audience, l’un des avocats a indiqué que le délai de jugement des inculpés n’a pas été respecté.

Selon le ministère public, c’est la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) qui est habilitée pour connaître des affaires liées à des infractions dont le montant ou égale à 100 millions.

Le Tribunal s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier à la CRIET.

