Un dispositif mystique bloque les cours dans un collège

Les cours sont perturbés ce mardi 13 Octobre 2020 au Collège d’enseignement général de l’arrondissement d’Ekpè, dans la Commune de Sèmè-Podji. Une barricade constituée d’un mélange d’huile rouge, de farine de maïs, de feuilles sèches de bananier et une pancarte de protestation bloquent l’accès du bureau au censeur de l’établissement. Le fait insolite a créé des mouvements de foule dans l’enceinte du Ceg1 d’Ekpè.

« Non aux 30 heures ! », « Non à la liste publiée ! ». Voilà entre autres les messages écrits sur la pancarte accroché avec des feuilles sèches de bananier ce mardi matin à la porte du censorat du Ceg 1 d’Ekpè.

D’autres messages sont hostiles aux autorités.

La devanture de la porte est aspergée d’huile rouge et de farine de maïs mélangé à de l’huile de palme.

Ce dispositif mystique a été déployé pour bloquer l’accès au bureau du censeur du collège.

Les ingrédients identifiés dans la ’’barricade’’ correspondent à ceux utilisés par les gardiens de la nuit, communément appelés ‘’Zangbéto’’.

Une foule d’élèves et de curieux se sont regroupés dans l’enceinte du collège après la découverte de la barricade dans la matinée.

Les chefs du culte ‘’Zangbéto’’ et les agents de la police républicaine sont allés sur les lieux pour aider à la reprise des cours au Ceg1 d’Ekpè.

13 octobre 2020