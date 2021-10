Un dignitaire Egun-egun attaqué, sa moto emportée

Deux individus ont blessé un dignitaire de culte des revenants communément appelé ‘’Egun-egun’’ et lui ont arraché sa moto au quartier Zongo, dans l’arrondissement de Pahou, commune de Ouidah, vendredi 22 octobre 2021.

Le dignitaire Egun-d’Egun, Gilbert Ahossi, d’une quarantaine d’années, a été intercepté par deux individus armés de coupe-coupe et de fusil de fabrication artisanale à Pahou (commune de Ouidah), vendredi 22 octobre 2021.

Les braqueurs réclament la clé de la motocyclette et le dignitaire s’y oppose.

Les deux individus le blessent et emportent sa moto.

La victime est hospitalisé pour des soins.

Pour l’heure, les deux braqueurs n’ont pas encore été identifiés.

Marc MENSAH

