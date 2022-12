Un couple retrouvé mort dans une voiture

A Porto-Novo dans la capitale du Bénin, les corps sans vie d’un homme et d’une femme ont été découverts dans un véhicule au quartier Gbodjè samedi 31 décembre 2022, veille du nouvel an. La cause de leur décès n’est pas encore connue.

Découverte macabre samedi 31 décembre 2022 à Gbodjè, un quartier de Porto-Novo. Les cadavres d’un homme et d’une femme ont été retrouvés dans un véhicule. Les corps ainsi découverts étaient à moitié nus. L’homme et la femme auraient trouvé la mort après une partie de jambe en l’air.

Selon certains témoins, la femme était consciente au moment de la découverte. Le temps de l’évacuer, le médecin a déclaré sa mort. Les mêmes témoins rapportent qu’elle aurait divorcé. L’homme ne serait pas son mari.

F. A. A.

