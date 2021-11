Un couple déposé en prison sur plainte de leur locataire

Présenté au juge le mardi 16 novembre 2021, un couple propriétaire a été déposé en prison pour avoir aspergé la chambre de leur locataire avec de la matière fécale. Les prévenus comparaîtront à nouveau le 21 décembre 2021.

A la suite d’une dispute un homme âgé de 61ans, couturier de profession et sa femme ont déposé de la matière fécale dans leur chambre d’un de leur locataire sis à Cococodji, commune d’Abomey-Calavi. Le locataire a porté plainte.

Le mardi 16 novembre 2021 lors de l’interrogatoire, l’homme a reconnu les faits. La femme quant à elle a plaidé non coupable. Poursuivi pour « Violence et voie de fait », le couple a été placé en détention provisoire. Les prévenus comparaîtront à nouveau le 21 décembre 2021.

M. M.

18 novembre 2021 par ,