Un couple arrêté pour avoir tenté de tuer leur propre enfant

Un jeune couple dont la femme est âgée de 19 ans et le mari 27 ans était devant le procureur près le tribunal d’Abomey-Calavi, mardi 17 août 2021, pour avoir tenté de tuer leur propre enfant de 2 ans.

Interpellé le 11 août dernier pour tentative d’infanticide, un couple a été présenté, mardi 17 août 2021, au procureur près le tribunal d’Abomey-Calavi. A l’issue de leur audition, le mari a été déposé à la prison civile d’Abomey-Calavi et la femme placée sous convocation.

Les faits remontent au 10 août dernier. A la suite d’une dispute conjugale, le mari refuse de donner l’argent de petit-déjeuner que lui réclame sa femme pour le compte de leur enfant de 2 ans au motif qu’il n’était pas le père de l’enfant.

En effet, des années auparavant, la femme a été victime d’un abus sexuel de la part de son frère consanguin et aurait en parlé à son mari. L’acte incestueux se serait produit lorsque la femme habitait près de son frère consanguin dans une maison louée par les parents du mari actuel. L’abus sexuel a été souvent la cause de dispute entre le couple allant jusqu’à la contestation de la paternité de l’enfant par le présumé père.

Le mari demande à sa femme une corde pour en finir avec le problème lié à la paternité de l’enfant. Ce qui a été fait et le mari noua la gorge du petit garçon avec la corde. Craignant que le cri de l’enfant n’alerte le voisinage, le mari propose de mettre du raticide dans la nourriture du petit. Le mari va à la recherche du poison. Mais, prise de panique, la femme se confie à une connaissance.

La police alertée a appréhendé le couple le 11 août 2021. Le couple est poursuivi pour infanticide et présenté au procureur près le tribunal d’Abomey-Calavi le mardi 17 août 2021.

L’épouse a été relâchée et placée sous convocation. Quant à l’époux, il vient de passer sa septième nuit à la prison civile d’Abomey-Calavi.

