Un consortium d’Ongs forme les jeunes sur la santé de la reproduction

Le consortium OSV-GRAFED-ROAJELF Bénin a organisé du 10 au 13 mai 2022, une seconde session de formation à l’endroit des adolescents jeunes scolarisés ou non de la commune de Djakotomey pour améliorer leurs connaissances sur les Droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) et faciliter leur accès à une contraception de qualité, notamment le DMPA-SC.

La formation qui s’est déroulée à l’hôtel « ANORGOS de Djakotomey est placée sous la supervision des autorités sanitaires et de la mairie.

L’objectif de la formation initiée par le consortium OSV-GRAFED-ROAJELF Bénin dans le cadre du projet MIITCHITE vise à contribuer à la création d’un environnement favorable au Bénin pour la levée des barrières en faveur de l’accès des jeunes à une contraception de qualité, adaptée à leurs besoins.

La formation vise à permettre aux adolescents et jeunes identifiés de connaître leurs DSSR et d’être en mesure de transmettre leurs connaissances à leurs pairs.

Les jeunes femmes et filles connaîtront les orientations nationales en matière de DSSR et pourront demander des comptes aux autorités compétentes.

Les adolescents et jeunes pourront mieux s’orienter, trouver les bons interlocuteurs et les moyens de faire face aux défis liés à leur sexualité (prévention grossesse, négociation du port correct de préservatif…) du fait que les informations et services étant rapprochés des jeunes (marchés, collèges et ateliers).

Les modules qui ont meublé la formation concernent entre autres, l’Education à la Santé Sexuelle (ESS) inspirée de l’Education Complète à la Sexualité (ECS) & principes directeurs de l’UNESCO ; la Notion de genre et de droits sexuels et reproductifs ; la Santé Sexuelle et Reproductive des adolescents et Jeunes ; la Santé Mentale ; les approches Orientées Changement (AOC) ; et la contraception.

Les bénéficiaires de la formation sont des jeunes leaders. Il sont 25 (02 élèves, 17artisans et 06 revendeurs) soit 05 garçons et 20 filles.

Les participants ont été formés par Mme PADEY Marie Reine, Sage-Femme d’Etat à Azovè ; M. AZANKPAN Comlan M., Chargé de Plaidoyer ; et M. ZOUHO Fabiola, sous la supervision de CHATIGRE Jérôme, de GRAFED ; DEGLA Delphin, Médecin Coordonnateur de ADD ; et MENSSAN Eusèbe N., Point Focal SSRAJ Mairie Djakotomey.

A l’ouverture de l’atelier, M. DEGLA Delphin, Médecin Coordonnateur de la Zone sanitaire Aplahoué-Djakotomey-Dogbo, a présenté la situation actuelle en matière de DSSR surtout des adolescents et jeunes à travers plusieurs exemples de violation de droits des adolescents et jeunes (cas de viol, mariage forcé, maltraitances…) sans oublier la recrudescence de toxicomanie.

Il a rappelé l’engagement des autorités politico-administratives et sanitaires dans la lutte contre toutes atteintes aux droits en matière de sexualité surtout des adolescents et jeunes en insistant sur la théorie instaurée par le préfet du Couffo : ‘’La théorie de mangues non mûres’’. Il explique que les adolescents et jeunes sont des mangues non mûres à ne pas consommer ; le cas échéant, les sanctions sont très lourdes.

Il n’a pas manqué de féliciter les organisateurs pour cette initiative.

MIITCHITE est un projet pour les jeunes et sera exécuté par eux-mêmes dans la Zone Sanitaire ADD en 15 mois pour contribuer à la création d’un environnement favorable au Bénin pour la levée des barrières en faveur de l’accès des jeunes à une contraception de qualité, adaptée à leurs besoins.

Les bénéficiaires auront à impacter leurs pairs, à mener des actions de plaidoyer.

A l’issue de la formation, les participants ont recommandé à ce que les mairies assurent la pérennisation des acquis du projet MIITCHITE.

A l’endroit du consortium, ils recommandent de rechercher le financement pour continuer et étendre les actions aux responsables artisans, tenanciers de bar et surtout de penser aux espaces de distractions dédiées aux jeunes.

J. M.

26 mai 2022 par