Un commissaire d’arrondissement de Cotonou limogé pour excès de zèle

Pour une affaire d’excès de zèle de l’un de ses agents, un commissaire d’arrondissement de la ville de Cotonou a été limogé ce lundi 15 avril 2024.

La Police républicaine a entamé une lutte contre les dérives de ses agents. C’est suite aux plaintes de plusieurs citoyens sur les réseaux sociaux faisant état des comportements déviants de certains fonctionnaires chargés de faire respecter le code de la route. Ce lundi 15 avril, un commissaire d’arrondissement de la ville de Cotonou a été limogé pour une affaire d’excès de zèle de l’un de ses agents déporté par le conducteur d’un mini-bus.

Selon l’institution policière, en prélude au lancement de la campagne de répression des infractions liées au non-respect du code la route, « des communiqués officiels avaient été diffusés pour rappeler aux fonctionnaires de Police la nécessité de faire preuve de professionnalisme et de retenue dans l’exercice de leurs fonctions ». Ces rappels à l’ordre, souligne la même source, « visaient également à mettre fin, aux tracasseries policières et aux actes de rançonnement et surtout aux violences inutiles à l’acabit de celles qui ont récemment défrayé la chronique ».

Plusieurs fonctionnaires de police impliqués ou cités ont été déjà mis aux arrêts. Le limogeage du commissaire d’arrondissement de Cotonou montre l’engagement de l’institution policière « à promouvoir un service public exemplaire, respectueux des droits des citoyens et en accord avec les principes démocratiques ». « Il est essentiel que chaque agent de police soit conscient de la responsabilité qui lui incombe et agisse avec intégrité, respect et professionnalisme », informe la Police Républicaine.

