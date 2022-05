Un comité mis sur pied pour recenser les détenteurs de fétiches

Tous les détenteurs de fétiches seront bientôt recensés à Natitingou dans le département de l’Atacora. L’initiative émane d’un comité de hounnongan et fait suite au sacrifice d’un garçon à un fétiche samedi 28 mai 2022 dans la localité de Winkè.



Les responsables de cultes traditionnelles veulent mettre fin aux crimes rituels dans la ville de Natitingou. Un comité de hounnongan est mis sur pied à cet effet. Il a pour objectif de recenser tous les détenteurs de fétiches dans la ville. Selon hounnongan Ataklan Koffi, le but visé est de connaître tous ceux qui ont un fétiche. « Que ça soit Tron, ou autre, on va les connaître et au cas où on va entendre des choses pareilles, ils seront pris en même temps », a confié le prêtre Tron à Frissons radio.

Samedi 28 mai dernier, un étudiant âgé de 27 ans a égorgé un petit garçon de 04 ans à Natitingou. Le corps sans vie de la victime a été découvert dans une pièce abritant un fétiche. Le présumé criminel est déjà présenté au procureur de la République.

F. A. A.

30 mai 2022 par ,