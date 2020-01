Un colloque scientifique qui a marqué l’événement

Un colloque scientifique a lieu en début de semaine à l’Ecole du Patrimoine Africain (EPA) à Porto-Novo dans le cadre du Festival International de Porto-Novo (FIP). Lancé par le maire Emmanuel Zossou, ce colloque scientifique est l’une des activités phares du Festival International de Porto-Novo (FIP 2020).

La quatrième édition de ce festival a été placée sous le thème : "Gu ou Ogun, figure emblématique de la technologie et de l’innovation dans la constellation des vodun : épistémologie d’un vodun pionnier du développement durable".

Pendant deux jours, les activités phares du festival ont été consacrées à Ogun, dieu du fer, dans sa dimension. Des communications ont été présentées sur Ogun, qui est l’une des figures emblématiques de la technologie et de l’innovation dans la constellation des vodun.

Il a été mis en exergue les différentes formes de la représentation puis la relation entre la divinité Ogun et le fer.

Le colloque s’est déroulée en présence du représentant du ministre de la culture.

Scientifiques, universitaires et têtes couronnées ont décortiqué de fond en comble la thématique.

Des experts du Bénin, du Togo et du Nigéria n’ont pas manqué d’apporter leur touche à l’événement.

G. A.

9 janvier 2020 par