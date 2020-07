Un citoyen rend hommage à Bruno AMOUSSOU

Bruno AMOUSSOU , Le Messager de la Paix, Joyeux Anniversaire. C’est le titre de l’hommage qui a été rendu ce 02 juillet 2020 au Président Bruno Amoussou à l’occasion de ses 81 bougies.

02 Juillet 1939- 02 Juillet 2020. Le Président Bruno AMOUSSOU souffle une bougie de plus . En ce jour anniversaire, Monsieur Jacob FIDEGNON Président de l’Association de développement de la commune Djakotomey a tenu à rendre hommage à son cher papa, son aîné à travers un texte édité en 32 pages.

Pour lui, le Président Bruno AMOUSSOU est vraiment un pionnier dans la lutte contre le changement des mentalités dans notre pays le Bénin. Pour quiconque dans notre pays il reste et demeure un grand homme d’Etat totalement dévoué à la démocratie et à la coopération internationale. Il mérite des hommages en ce jour anniversaire.

Ainsi, Jacob FIDEGNON a réussi à exposer toutes les qualités qu’il reconnaît du personnage.

Le grand ami de l’Afrique et du monde ....

Une grande figure d’écoute ...

Homme d’Etat exceptionnel ....

Une vie pleine de service....

Témoin de la moralisation de la vie publique ...

Soutien de la veuve et de l’orphelin

L’hommage qu’il mérite

L’engagement à dire la vérité

Bâtisseur du nouveau monde

L’élan d’une vie de foi et de combat

Du combat pour une jeunesse épanouie

Le guerrier de la paix

La fidélité à la vocation d’artisan de liberté

Tout pour le peuple

La dignité humaine surpasse tout

Pour un hommage, Bruno AMOUSSOU le mérite. L’intégralité du texte dans notre prochaine édition.

2 juillet 2020 par