Un chef-couvent Egoun-Egoun déposé en prison

Un chef-couvent des Egoun-Egoun (culte des revenants) du 9ème arrondissement de Cotonou n’est plus libre de ses mouvements depuis, samedi 19 mars 2022, pour « manifestation non autorisée ».

Une patrouille des éléments de la Police républicaine du 9ème arrondissement de Cotonou à Fifadji et à Zogbo, samedi dernier, a permis d’interpeller un chef-couvent du culte des revenants communément appelé Egoun-Egoun lors d’une manifestation. Au total, trois personnes dont une femme ont été arrêtées lors de la manifestation non autorisée, selon Frissons radio. Les mis en cause ont été placés en garde-à-vue en attendant leur présentation au Procureur de la République près du tribunal de Cotonou.

22 mars 2022