Un charlatan et son complice arrêté pour assassinat d’une femme

Quelle que soit la durée de la nuit le soleil apparaîtra toujours, dit-on ! Douze ans après l’assassinat présumé d’une femme âgée de 27 ans , deux hommes dont un charlatan, les présumés auteurs ont été interpellés à Tio, commune de Glazoué, jeudi 5 mai et samedi 7 mai 2022.

Le 1er août 2010 à Parakou dans le département du Borgou, un homme a promis emmener une femme âgée de 27 ans et mère de deux enfants suivre le défilé militaire, le 1er août étant la commémoration de l’indépendance du Bénin.

La femme ne verra non seulement pas le défilé mais elle ne sera plus jamais revue par sa famille.

La mère de famille a été tuée par deux hommes qui ont prélevé ses organes. L’un des deux hommes, un charlatan a fait disparaître le reste du corps de la jeune femme

Douze ans après l’assassinat, les enquêtes policières ont abouti.

L’un des assassins présumés a été appréhendé le jeudi 5 mai et l’autre le samedi 7 mai 2022 à Tio, commune de Glazoué, département du Borgou.

Selon Frissons radio, les deux assassins présumés dont un charlatan sont passés aux aveux après leur interpellation.

Les deux prévenus ont été placés en garde-à-vue. Poursuivis pour assassinat, ils seront présentés au procureur dans les tout prochains jours.

