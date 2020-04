Un cas suspect de Coronavirus au port de Cotonou

Un nouveau cas de Coronavirus a été détecté au Port autonome de Cotonou (PAC) a révélé les autorités portuaires.

Le nouveau cas serait un agent de l’infirmerie portuaire. Ce dernier a été mis en quarantaine conformément aux dispositions prévues par le gouvernement. Apparemment bien portant, ce dernier ne présente pas de signe physique d’un malade, donc un porteur sain nous a confié notre source. La source précise que les activités de l’infirmerie portuaires sont suspendues et les portes sont fermées. Un plan de désinfection des lieux est prévu. Mais en attendant une enquête pour connaître les personnes qui sont entrées en contact avec ce dernier est en cours.

Ce nouveau cas serait détecté grâce au dispositif mis en place par les responsables du PAC qui ont décidé de renforcer les contrôles et mesures pour lutter contre le Covid-19.

En attendant que les voix officielles ne confirment ce cas qui porterait à 65 le nombre de cas de coronavirus au Bénin, le pays compte au total 64 cas confirmés dont 33 guéris et 1 décès selon les autorités béninoises.

29 avril 2020 par