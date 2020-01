Un camp mobile prévu à la Pendjari

Le Parc National de la Pendjari sera plus revalorisé au cours de l’année 2020 à travers la mise en œuvre de plusieurs actions. L’une de ses actions concerne le développement d’un Camp mobile à la Pendjari.

Ce nouveau camping de luxe sera inspiré des communautés Peuhls. Le Camp mobile sera lancé en cette saison sèche et permettra de rendre plus attractif le parc national de la Pendjari.

Le camp mobile offre aux hôtes la possibilité de dormir à la belle étoile.

Révéler le Bénin à travers le secteur du tourisme est l’une des priorités du gouvernement béninois.

Depuis l’avènement au pouvoir du président Patrice Talon en 2016 des conditions ont été créées pour faire du Bénin l’une des destinations les plus prisées au monde.

Des exploits ont été faits par African Parks Network en charge de la gestion du parc national de la Pendjari. Récemment les mesures de sécurité dans le Parc national de la Pendjari ont été renforcées pour rassurer la communauté des touristes.

Akpédjé AYOSSO

16 janvier 2020 par