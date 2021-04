Un camion-remorque transportant un conteneur chargé se renverse

Un camion-remorque transportant un conteneur chargé s’est renversé ce dimanche matin aux environs de 11 heures, au carrefour de l’église Sacré-cœur à Cotonou.

Le camion-remorque immatriculé AD 1863 transportant un conteneur rempli de marchandises a renversé sa remorque et le conteneur alors qu’il tentait de négocier le virage pour se diriger vers le marché Dantokpa. « Il venait de la place Lénine et voulait rapidement passer alors que les feux de signalisation clignotaient l’orange. Il a abordé le virage à vive allure et le poids du conteneur a entraîné la remorque dans le sens opposé, le conducteur a essayé en vain de redresser le véhicule mais la charge était importante et la remorque s’est renversée avec le conteneur », a expliqué l’agent de police rencontré sur les lieux. Aucun blessé n’a été enregistré a-t-il précisé, « Il y avait quelques conducteurs de taxi moto, mais dès qu’ils ont constaté que le conteneur s’inclinait, ils se sont tous éloignés très rapidement », a ajouté un autre témoin.

Il faut préciser que malgré la chute, le conteneur est resté fermer.

11 avril 2021 par