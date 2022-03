Un camion d’essence brûlé, des câbles électriques détruits

Un camion transportant de l’essence frelaté a pris feu en pleine circulation, ce jeudi 24 mars 2022, à Lokossa dans le département du Mono.

Un conducteur de camion rempli d’essence frelaté a coupé brusquement les moteurs de son véhicule en pleine circulation et pris la fuite, ce jeudi 24 mars 2022, à Lokossa dans le département du Mono. C’est après avoir constaté que le camion brûlait. Le camion explose quelques minutes plus tard. L’incendie s’est propagé aux câbles électriques de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE). Les câbles ont été endommagés et le camion d’essence entièrement consumé dans l’incendie.

L’intervention des sapeurs-pompiers a permis d’éteindre les flammes. Selon les témoins, le conducteur du camion a pris le soin de retirer ses pièces importantes du véhicule en feu avant de s’enfuir.

M. M.

