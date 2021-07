Un bilan élogieux en matière d’éducation et de formation professionnelle

En prélude à la célébration du 22è anniversaire de la Fête du Trône, l’Ambassade du Royaume du Maroc au Bénin et l’Association des anciens étudiants et stagiaires Béninois au Maroc ont organisé un dîner débat le 23 juillet 2021 à l’Hotel Golden Tulip de Cotonou. Une délégation du gouvernement et plusieurs autres personnalités ont assisté à la rencontre.

’’L’éducation et la formation au service de l’affermissement des relations politiques, économiques et culturelles entre le Royaume du Maroc et la République du Bénin’’, c’est le thème du dîner débat organisé vendredi dernier à l’Hotel Golden Tulip de Cotonou.



La rencontre a été initiée par l’Ambassade du Royaume du Maroc et l’Association des anciens étudiants et stagiaires béninois au Maroc en collaboration avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi.

Le dîner débat s’est tenu dans le cadre des activités marquant le 22è anniversaire de l’accession au Trône de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

’’La coopération entre le Royaume du Maroc et la République du Bénin est basée sur un socle solide (...) de savoir et de connaissance avec des orientations, et la vision et la volonté sincères et réelles de nos deux Chefs d’Etat Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste et Son Excellence Monsieur le Président Patrice Talon, qui accordent la priorité dans leurs choix à l’élément humain qui est au centre de nos actions (...)’’, a déclaré l’Ambassadeur du Royaume du Maroc.

SEM. Rachid Rguibi s’est réjoui de compter aujourd’hui parmi les anciens étudiants du Maroc, des ministres, des députés, des élus locaux, des ingénieurs, des médecins, des pharmaciens, des enseignants, des diplomates, des architectes, des juristes, des économistes, des financiers, des assureurs, des chefs d’entreprises dans divers domaines et autres spécialistes au service de la nation béninoise.



La coopération dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle s’est encore renforcée depuis l’ouverture de l’Ambassade du Maroc au Bénin en 2017. Le nombre de bourses d’études supérieures annuelles offertes par le Royaume du Maroc, qui était de 40 est passé à 100 en 2021. Le total des étudiants boursiers à tous les niveaux et cycles est passé de 182 à 273 sur la même période. Il y a plus de 700 étudiants Béninois dans les instituts et universités marocains sans compter ceux qui sont inscrits par leurs propres moyens dans les établissements privés de l’enseignement supérieur.

Coopération exemplaire, relations de grande qualité

Cette coopération exemplaire est marquée par le sceau du respect, de la confiance et de l’hospitalité sous la supervision des deux Chefs d’État, a souligné l’Ambassadeur de Sa Majesté.

Le chef de la diplomatie béninoise a salué les relations de grande qualité entre le Maroc et le Bénin. ’’Des relations qui me facilitent le travail dans beaucoup de domaines’’, a avoué Aurélien Agbénonci. Parfois en cas d’urgence médicale ou pour des points de chute pour les étudiants méritants, ’’le premier ambassadeur vers qui je me tourne, c’est l’ambassadeur du Maroc et j’ai eu toujours satisfaction’’, a-t-il révélé.

’’L’engagement de notre gouvernement, c’est de consolider ces relations, c’est de les approfondir et d’aller un peu plus loin’’, a conclu le ministre des Affaires étrangères.

Dans un message vidéo diffusé lors de la rencontre, le président de la Confédération générale des entreprises marocaines, a souligné qu’ ’’il est aujourd’hui important de capitaliser cette relation privilégiée que nous entretenons pour consolider les liens économiques et commerciaux entre nos deux pays en faveur de la création de valeurs (...) pour nos populations respectives’’. M. Chakib Ali souhaite instaurer un conseil d’affaires Maroc-Bénin en collaboration avec le patronat béninois, qui constituera un espace de rencontre et d’échanges entre les entreprises des deux pays.

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a salué la qualité des relations avec le Maroc dans le domaine de l’enseignement supérieur. Eléonore Yayi Ladékan a rappelé que depuis 2017, plus de 400 bourses d’études supérieures ont été offertes par le Maroc aux étudiants béninois. Sans oublier les résidences construites par le Maroc sur deux campus universitaires afin d’améliorer les conditions des étudiants.



Au cours du dîner débat, plusieurs diplômés du Maroc ont témoigné de la qualité de la formation reçue et des débouchés qui leur sont offertes.

Le président de l’Association Maroc Amicale Bénin a exprimé au nom de ses camarades ses remerciements au Roi Mohammed VI et au peuple marocain pour l’accueil et la qualité de la formation reçus. Il a déclaré que les membres de l’Amicale sont fiers du savoir et du savoir-faire marocains qui ont fait d’eux des professionnels compétents.

La délégation du gouvernement qui a participé au dîner débat est constitué du ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbénonci, du ministre de l’enseignement supérieur Eléonore Yayi Ladékan et du ministre de la justice Séverin Quenum.



