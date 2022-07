Un audit lancé pour évaluer le dispositif de gestion à la DEI

La mission d’audit interne basé sur les risques a été lancée ce mercredi 20 juillet 2022 à la salle de conférence du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique (MISP).

« Evaluer l’adéquation et l’efficacité du dispositif de gestion de la Direction de l’Emigration et de l’Immigration ». Tel est le thème de la mission d’audit interne lancée, mercredi 20 juillet 2022, en présence du représentant du cabinet d’audit burkinabè PANODI, de Gislain OKE représentant de l’inspecteur général des Finances et superviseur de la mission d’audit, du directeur de la Direction de l’Emigration et de l’Immigration (DEI) et des collaborateurs du secrétaire général du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique.

La commission qui sera chargée de conduire la mission d’audit ; les auditeurs et managers de la Direction de l’Emigration et de l’Immigration (DEI) ; les objectifs et le chronogramme de la mission d’audit ont été présentés aux personnes présentes à la cérémonie de lancement officielle de la mission pilote d’audit.

L’objectif de la cérémonie de lancement est de recevoir également les attentes des services et de la direction de la DEI par rapport à la mission d’audit et présenter aussi les attentes des auditeurs vis-à-vis de la direction de la DEI et de ses services, a indiqué Tamou Kissira Gounou, inspecteur général du Ministère de l’intérieur et de la Sécurité Publique.

La mission pilote d’audit interne basé sur les risques s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’approche risque dans le management des structures et services du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique.

M. MENSAH

20 juillet 2022 par ,