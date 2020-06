Un atelier pour valider le rapport au 31 décembre 2019

Un atelier d’examen pour valider le rapport d’exécution du Programme d’investissement publics (PIP) au 31 décembre 2019 s’est déroulé ce jeudi 29 juin, au Bénin Royal Hôtel à Cotonou. Les travaux de cette réunion qui a pour but de présenter le projet de rapport d’exécution du Programme d’investissement publics (PIP) au 31 décembre 2019 ont été lancés par la secrétaire générale adjointe du Ministère du Plan, madame Crescentia TOSSOU.

Cet atelier de validation est initié pour faire une évaluation externe du projet d’exécution du PIP au 31 décembre 2019, avec tous les acteurs concernés notamment les Directeurs de la programmation et de la prospectives (DPP) des ministères, les représentants de la direction de la comptabilité de la présidence de la république, de la DGB, de la PAGIPG, et des cadres du cadres de la DGPSIP.

« La présente séance vise à examiner le contenu du projet de rapport, à le finaliser et à le valider afin d’éviter d’éventuelles contestations des chiffres lors de l’approbation du dudit rapport en conseil des ministres », a précisé le Directeur Général de la Programmation et du suivi des investissements publics (DGPSIP), monsieur Alastaire Alinsato.

Présent à la séance, le coordonnateur du Projet d’appui à la gestion des investissements publics et à la gouvernance (PAGIPG), Monsieur Alphone Akpamoli a rappelé que le PAGIPG est mis en place par le gouvernement et la banque mondial pour accompagner le Bénin et pour lui permettre d’atteindre les objectifs prévus dans le Programme d’action du gouvernement. « Nous avons très peu de ressources, mais si on gère mieux nous pouvons réaliser beaucoup de choses », a-t-il souligné.

Le rapport d’exécution du Programme d’Investissement Public (PIP) représente un précieux outil d’aide à la décision. Il permet entre autre, de remédier aux insuffisances et de pallier aux difficultés identifiées dans la mise en œuvre des PIP.

Madame Crescentia TOSSOU qui a lancé les travaux a d’abord prévenu que le ministre du Plan accorde une grande importance au PIP et à sa mise en œuvre. « Notre présence ici ce matin témoigne de l’importance que nous donnons tous aux projets et programmes en exécution dans nos départements ministériels et leurs rôles dans le développement économique et social de notre pays ». Elle a indiqué qu’« En examinant et en validant le rapport annuel d’exécution du PIP gestion 2019, nous devons donner au document l’opportunité d’être examinée et approuvée en conseil des ministres. Le gouvernement pourra donner les orientations nécessaires pour des performances grandes ». Il a invité les uns et les autres à focaliser leur attention sur les niveaux d’exécution physique et financière des projets et programmes inscrits au PIP 2019 pour comprendre davantage les facteurs les contre-performances puis de suggérer des solutions aux difficultés récurrentes.

