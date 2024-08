Un agriculteur tué lors d’une altercation avec un éleveur

A Ikemon-Ewonda, une localité de la commune de Ouèssè, département des Collines, agriculteur a été tué lors d’une altercation avec un bouvier. Le drame s’est produit le jeudi 15 août 2024.

Un conflit de transhumance fait encore un mort à Ouèssè, département des Collines. Jeudi 15 août 2024, alors que les populations célébraient la nouvelle igname dans cette région du Bénin, une altercation entre un agriculteur et un éleveur fait un mort dans la localité de Ikemon-Ewonda.

L’agriculteur ayant perdu la vie dans cette altercation, revenait du marché lorsqu’il a vu un troupeau de bœufs envahir son champ. Il interpelle aussitôt le bouvier. Les échanges verbaux entre les deux hommes prennent aussitôt une autre tournure. Le bouvier se saisit de son épée et poignarde mortellement l’agriculteur.

Le champ en cause selon nos sources, aurait été aménagé par l’agriculteur qui attend impatiemment les premières pluies pour labourer. Rien n’y a été semé, selon les explications du chef du village dans un entretien à la presse. L’esprit de vengeance des deux acteurs, serait la cause de cette altercation qui malheureusement a coûté la vie à l’agriculteur. Le bouvier quant à lui a été interpellé et conduit au commissariat de police où il est gardé, en attendant d’être présenté au procureur de la République.

