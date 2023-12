Un agent risque 24 mois de prison pour avoir gardé des biens de son ex employeur

Une société de distribution d’hydrocarbures poursuit en justice l’un de ses anciens agents qu’il accuse d’avoir gardé des tickets valeurs et des numéraires par devers lui.

Puma Energy poursuit en justice l’un de ses anciens agents pour des faits d’« abus de confiance ». L’agent fait partie des employés qui ont été licenciés en mars 2022 à la suite d’un accord avec l’employeur. Celui-ci est accusé d’avoir gardé après la rupture du contrat à l’amiable des tickets valeurs et des numéraires appartenant à la société.

Le Ministère public a requis 24 mois de prison et 7 millions FCFA contre l’agent, lors de l’audience tenue au Tribunal de première instance de Cotonou le mardi 05 décembre 2023.

Pour la défense, l’agent ne devrait plus faire objet d’une procédure judiciaire en vertu des termes du protocole d’accord signé avec l’employeur à la rupture du contrat. S’il y a lieu de restituer quelque bien, cela devrait être fait par les soins de la société. Mais rien n’a été fait et il y a même eu passation de service. L’avocat a plaidé la relaxe du prévenu.

Le président du Tribunal a renvoyé le dossier au 6 février 2024.

