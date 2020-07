Un agent de la SBEE condamné à 15 ans de prison

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a vidé ce lundi 29 juin 2020, un autre dossier de détournement de deniers publics dans le cadre de la 4ème session criminelle de l’année 2019-2020. Au terme du procès, un agent de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) a écopé de 15 ans de prison et une amende de 10 millions de FCFA à verser dans les caisses de l’État.

A la suite d’une mission de contrôle le 02 mai 2018, une malversation évaluée à vingt six millions quatre cent soixante dix sept mille deux cent trente six ( 26.477.236) francs CFA a été constaté.

Interpellé et placé sous mandat de dépôt pour détournement de deniers publics, le mis en cause a reconnu les faits à la barre ce lundi.

Délibérant, les juges de la juridiction spéciale le condamnent à 15 ans de réclusion criminelle et une amende de 10 millions de FCFA.

