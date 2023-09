Le Bénin est désormais doté d’un Registre Social Unique (RSU). La décision portant création du RSU a été prise mardi 26 septembre 2023 lors de la session extraordinaire du Conseil des ministres.

Un Registre Social Unique pour le Bénin. La décision a été prise ce mardi 26 septembre 2023 en Conseil des ministres. La mise en place de cette base de données selon le communiqué du gouvernement, est justifiée par la nécessité de développer des synergies entre différents projets et initiatives en matière de protection sociale, dans le cadre de l’effectivité de l’Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH). Elle vise plusieurs objectifs. Il s’agit entre autres, de permettre l’identification des ménages pauvres et vulnérables sur l’ensemble du territoire national ; d’améliorer la coordination, l’efficacité et l’efficience des programmes de protection sociale et de lutte contre la pauvreté ; de constituer une base de données unique sécurisée sur les conditions socio-économiques des ménages en vue de son utilisation pour le suivi et la prise en charge des bénéficiaires des programmes sociaux, tels que les programmes de transferts monétaires et non monétaires, l’assurance maladie, la formation, le crédit, la retraite et les autres interventions de même nature ; et d’assurer la mise en œuvre rapide des programmes de protection sociale.

Ce système d’information selon le Conseil des ministres, s’accommode avec les processus d’inscription et de décision quant à l’éligibilité et la collecte des informations sur les bénéficiaires potentiels des programmes de protection sociale. « Il sera périodiquement mis à jour grâce à une enquête qui produit des données pertinentes sur les catégories de ménages non pauvres, pauvres non-extrêmes et pauvres extrêmes », précise le Conseil des ministres.

