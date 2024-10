Un Gabonais réclame 30 millions F à la Chancellerie du Bénin

Un retraité gabonais réclame à la représentation diplomatique du Bénin à Libreville une somme de 30 millions FCFA pour loyers impayés.

Des loyers impayés cumulés durant plusieurs années par agent de la représentation diplomatique du Bénin au Gabon. Selon le quotidien gabonais ‘’L’Union’’, un contrat de bail a été signé entre un retraité gabonais et l’Ambassade du Bénin en mars 2017. La maison a été occupée par l’attachée communautaire et culturelle de la représentation diplomatique.

En juin 2018, le retraité gabonais, exerçant son droit de reprise, décide de récupérer son bâtiment pour y loger son fils. Le consulat, selon le quotidien gabonais, s’est engagé, à prendre en charge la réfection des dégradations locatives. Le bailleur a accordé un délai de 30 jours, au terme duquel l’état des lieux devait être effectué et la fin du contrat de bail sanctionnée par la remise des clés au 30 juillet 2018. Non seulement les travaux de réfection n’ont pas été effectués mais aussi l’attachée communautaire et culturelle n’a pas vidé les lieux. Le bailleur n’est jamais entré en possession de ses clés.

Les loyers impayés, qui devaient être réglés trimestriellement à hauteur de 400 000 FCFA par mois, sont chiffrés à 30 millions de FCFA au 30 septembre 2024. La maison se dégrade tandis que les recours légaux engagés par le bailleur ont échoué.

Saisi du dossier, le Tribunal de première instance de Libreville s’est déclaré incompétent en invoquant l’article 31 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires du 18 avril 1961.

Tentant une résolution diplomatique, le propriétaire a saisi le ministère des Affaires étrangères du Gabon, qui a transmis le dossier à son homologue béninois. Même la présidence gabonaise a été saisie. Mais aucune avancée n’a été constatée. Joint par l’Union, l’attaché consulaire Christian Marius Akadjame aurait confié que « le Consul honoraire du Bénin à Libreville n’a pas compétence à régler ce genre de problème ». L’idéal selon lui, c’est de « saisir la tutelle, donc le ministère des Affaires étrangères du Bénin via le ministère des Affaires étrangères du Gabon ».

Cette affaire fait actuellement le choux gras de la presse gabonaise et des réseaux sociaux.

22 octobre 2024 par ,