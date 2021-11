Un Chinois retrouvé mort à Allada

Le corps sans vie d’un ressortissant chinois a été retrouvé, vendredi 19 novembre2021, sous le pont de la dépression de la Lama à Allada, département de l’Atlantique.

Les sapeurs-pompiers du Centre de secours d’Allada ont repêché le corps sans vie d’un homme âgé de 45 ans et de nationalité chinoise. L’homme a été retrouvé mort la corde au cou sous le pont, dans la dépression de la Lama à Allada, vendredi 19 novembre 2021.

Le corps a été déposé à la morgue de l’hôpital de zone d’Allada sur instruction du tribunal. Les causes et les circonstances du décès ne sont pas encore connues. La police a ouvert une enquête.

