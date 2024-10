Un Chef Village démis de ses fonctions à Dogbo

Le Chef village de Hounsa dans la commune de Dogbo, département du Couffo, a été démis de ses fonctions sur décision du Conseil communal en date du 09 octobre 2024.

Sébastien S. n’est plus le Chef village de Hounsa dans l’arrondissement de Lokogohoué, commune de Dogbo. Le Conseil communal, réuni en sa 6è session extraordinaire ce mercredi 09 octobre 2024 sous la présidence du maire Magloire Agossou, a adopté à l’unanimité la révocation directe du Chef Village de Hounsa.

L’élu local a été démis pour fautes lourdes. Il lui est reproché, de sources proches du Conseil communal, des faits de « bradage de biens communautaires, blocage et détournement des fonds de la pompe d’eau du village depuis un an et non-respect des droits des administrés etc. »

