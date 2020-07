Un CA et un CQ devant la justice

Accusés de détournement de deniers publics, le chef du premier arrondissement de Cotonou, Arlette Saïzonou Bello, et le chef quartier de Finagnon, Gratien Zanhounkpévi, étaient devant le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou jeudi 16 juillet dernier. Au terme de l’interrogatoire, les mis en cause sont poursuivis sans mandat de dépôt.

Les deux élus locaux sont poursuivis pour avoir détourné une somme estimée à 6.901.400 FCFA issus de la collecte effectuée au niveau des barrières érigées dans les quartiers Finagnon et Tokplégbé de Cotonou. Des sous plutôt destinés à implanter d’autres barrières, au reprofilage des voies, et à réguler la circulation des camions poids-lourds dans ces quartiers.

Face au procureur, le chef quartier de Finagnon, Gratien Zanhounkpévi a reconnu les faits mis à sa charge. Il en est de même pour le chef du premier arrondissement, Arlette Saïzonou Bello, qui dans sa déposition, a remis en cause le montant querelé. Il s’agirait d’une somme de 900.000 FCFA que le chef quartier lui aurait remis.

Après avoir écouté les deux inculpés, le procureur de la République a ouvert un dossier en requalifiant les faits en abus de confiance, et concussion. Il a également décidé de les poursuivre sans mandat de dépôt. Les inculpés sont convoqués pour le 20 octobre prochain devant le juge ; date à laquelle ils seront certainement fixés sur leur sort.

Avant le procureur de la République, les deux accusés étaient à la Brigade économique et financière (BEF) où le porte-parole des conseillers frondeurs, Pierre Djoï, a expliqué les faits devant les officiers de la BEF.

Ce dossier de malversation est survenu au terme d’une réunion tenue le 04 novembre 2019, au siège du 1er arrondissement à Cotonou, où il a été constaté que le chef quartier Finagnon détiendrait indûment la somme d’argent.

F. A. A.

19 juillet 2020 par